Del saque somos carnecita... La vida es corta y también larga. Lo ideal es que veas a tus hijos, nietos y de allí descanses en paz junto al ‘Bravo’. Lo normal es que te vayas por un infarto, accidente, cáncer o enfermedad incurable. Pero hay algunos que se van al piso por tercos. No es broma lo de los ‘partidores’. Hasta sanos han cometido locuras por ser traicionados. Así que lo mejor es ir por la derecha. Con una solterita, separada o divorciada.

Les voy a contar una anécdota de un jugador que hace muchos años se salvó de morir. Es el menor de tres hermanos que fueron peloteros. El chato era puntero quimboso y jugó en Alianza y Huaral. Le aconsejaron que no tumbe el quiosco de la mujer de un ‘apretón’ y no hizo caso. Resulta que estaba en plena faena y entra el marido al cuarto de su casa en un barrio populoso de Lima.

El faite le dio una tanda a su pareja y el atrasador asustado se metió debajo de la cama: ‘Corre porque si te alcanzo me desgracio’, gritó el ‘adornado’. El zambo salió arrancado y desnudo. Si ponía 12 segundos en 100 metros, esa vez batió el récord de Usain Bolt. Después tuvo que desaparecer porque se la tenían jurada. No todos tienen la misma suerte de librarla. En esa época, los palomillas no eran como ahora que te pican como cebollita china. Guerra avisada...





Angelo Caro y su presentación en Tokio 2021

Muchachos, la gratitud es la memoria del corazón. Hay uno que usa la talla ‘Junior’ que es atorrante al mango. Un causa le alquiló su camioneta Suzuki y los dos últimos años no le dio ni un mango. Encima le dejó tirada la nave en un parque y el dueño tuvo que remolcarla. Lo más grave es que el vehículo tiene cuatro mil soles en papeletas. Encima el jugador ha abandonado a su señora por una veneca. Es completo para el mal. No les gira un centavo a sus criaturas. No le interesa si piden leche. Qué feo...

La fama es la fama y ya fuiste cuando no estás en la nombrada. El sábado, un clon del ‘Loco’ estuvo en su ‘fierro’ esperando a alguien en la puerta de un chifa en Pueblo Libre. El cachetoncito de pelo pintado timbró varias veces, pero entró el buzón de voz. Al final, se marchó con cara de asado. Incluso tenía las cejas bien pronunciadas. Parece que tomó por las puras una pastillita energizante. Hummm...

Me pasan la voz que un mundialista anda por Lima. El tío no sale mucho, pero el sábado apareció en un torneo de fútbol net que organizó su causa. Estaba con gorrito para descartarse. Camina por la sombrita y no se le nota tan feliz de la vida. Ese ‘rochabús’ con un magistrado lo tiene palteadazo. Que chequee la pantalla de Migración. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR: