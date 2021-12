Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Así que el culpable de que el chiquito ‘Yoshi’ se haya quedado sin equipo es el que le limpiaba el popó a los caballos del ‘Bombardero’. Los charros le ofrecieron renovar cuando salieron campeones, pero el gordito convenció al pelotero de que no firme porque en diciembre quedaba libre y fácil lo colocaba en Europa.

Llegó fin de año y hasta ahora no hay una oferta concreta del Viejo Continente y cuando volvieron a tocar la puerta de los ‘cementeros’ le hicieron una propuesta con sueldo menor porque la campaña en la segunda mitad del año fue mala. El empresario se echó grasa y le tiró barro al ‘antipático’. Así no es...

Ya me enteré de que el ‘General de las trampas’ apunta bien alto. El hombre parece que encontró un buen padrino, porque buscaría ser el jefe de todo el deporte en el país. Está que se mueve más rápido que Run Run, como cuando se escapaba de los defensas, y ya les dijo a sus conocidos que no para hasta ser el bravo de bravos. Hummm...

Me cuentan que ‘Garganta de lata’ está como loco. Dejó firmado un documento a un amigo para que cobre una ‘arruga’ de hace varios años y resulta que su brother chapó la guita y ahora ya no le contesta el teléfono.

Dicen que al técnico no le duele que lo hayan cerrado con el billete, sino la traición de alguien a quien consideraba como un hermano. Por eso siempre les digo a los muchachos que recién empiezan en la pelotita que sepan rodearse de amigos y alejarse de los alcahuetes y ‘chupasangre’. Y no va ser...

EL CHATO AL QUE LE ENCANTA LA CHELA

El chato que le encanta la chela organizó un campeonato en Vitarte y todo lo recaudado fue para sus ‘causas’ que lo conocieron cuando no era famoso. Hubo varios equipos bravos y en la cancha estuvieron algunos rankeados como el ‘Puma’, ‘Pocholo’, ‘Rei’, el ‘Toro’ y otros que la conocen. El volante ya no manda ‘centros’ como antes, pero al menos presta su nombre y da una mano a su gente. Vale... Me voy, soy fuga

