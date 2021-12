La alegría por una nueva vuelta olímpica de Alianza Lima en la Liga 1 aún no se termina, pero cuando faltan pocos días para que termine el 2021 ya se piensa en lo que será el equipo para la Copa Libertadores 2022 donde los blanquiazules jugarán con el cartel de Perú 1. Antes del sorteo los íntimos ya conocen a sus potenciales rivales en la fase de grupos.

El equipo de Carlos Bustos espera, el próximo 23 de marzo, conocer en qué grupo se ubicará, lo mismo que Sporting Cristal, a la espera que Universitario de Deportes y la Universidad César Vallejo también llegue a esas instancias tras superar la fase previa en los primeros meses del 2022.

Los equipos clasificados en el primer lugar de cada país no se enfrentarán entre ellos por ser campeones nacionales en sus respectivas ligas. Es así que Alianza Lima no chocará con: River Plate, Atlético Mineiro, U. Católica, Emelec, Peñarol, Cerro Porteño, The Strongest.

Alianza Lima es el campeón de la Liga 1 y por ello espera armar su mejor plantel para poder hacer una buena Copa Libertadores y repetir la hazaña del 2021.

Alianza Lima y sus rivales potenciales

En la otra bolsa entran los potenciales rivales del equipo blanquiazul ya clasificados como: Vélez Sarsfield y Colón de Santa Fe, (Argentina), Flamengo, Atlético Paranaense, Corinthians y Palmeiras (Brasil). Nacional, Plaza Colonia, Montevideo Torque (Uruguay). Colo-Colo, Audax Italiano, Everton (Chile). Libertad, Guaraní y Olimpia (Paraguay). Independiente del Valle, Universidad Católica, Barcelona (Ecuador). Always Ready, Independiente Petrolero (Bolivia), Atlético Nacional (Colombia), Monagas, Deportivo Lara (Venezuela).

Ante este panorama, Alianza Lima ha empezado a delinear lo que será su equipo pensando en competir al mismo nivel de sus potenciales en la fase de grupo con la meta de pasar a la siguiente fase un objetivo deseado por los hinchas victorianos y para ellos cuenta con la presencia de Jefferson Farfán quien volverá a jugar la Copa Librtadores después de su última participación en el 2004.