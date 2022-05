GUAPEADA. Eugenio La Rosa se calzó la casaquilla blanquiazul e hizo goles tan importantes como ‘Wally’ y el ‘Pirata’. ‘Chispeao’ siente que Waldir Saénz y Hernán Barcos están dañando la imagen de Alianza Lima con una pelea mediática y los exhortó a que pongan punto final a sus diferencias.

Alianza suma 7 partidos seguidos ganando, ¿Lo ves para campeón?

Falta jugar en Huancayo, ese partido es picante. Luego demás es más asequible.

¿Tan complicado es jugar en Huancayo?

Esa cancha es brava, además creo que quieren poner el partido temprano para ahogarnos. La altura y el calor pueden ser claves.

¿Cómo explicas este buen momento de Alianza Lima?

En la fortaleza del grupo, veo un equipo unido donde todos se apoyan, pero hay algo que no me gusta.

¿Qué no te convence?

Que cuando nos ponemos arriba en el marcador nos replegamos mucho y el rival se nos viene encima. Somos Alianza Lima, no podemos especular tanto, eso me amarga.

¿A quién ves como rival de los blanquiazules?

Melgar está imparable, ese equipo está fuerte, juega igual en cualquier cancha y no se guarda nada

¿Qué pasa en la Copa Libertadores?

Ahí estamos hasta las patas, todos, no sólo Alianza.

¿Cuál es el problema?

No nos preparamos bien, Alianza Lima no reforzó el equipo. Sólo llegaron Lavandeira y Benavente al final. Para jugar un torneo así hay que tener casi dos equipos?

Hernán Barcos pelea con Alianza Lima por título Apertura (Foto: AP)

La guerra entre Waldir y Barcos tiene dividido a los hinchas, ¿qué opinas?

No sé porqué se pelean, Waldir Sáenz es ídolo y Hernán Barcos llegó para segunda, pero salió campeón y se ganó a la gente, ambos son importantes.

“No es bueno que Waldir y Barcos se estén diciendo cosas en redes”

¿Si estuvieras en el club qué harías?

Los juntaría para que se arreglen y les diría que primero es Alianza Lima y segundo es Alianza Lima. No es bueno para la imagen del club que se estén diciendo cosas por las redes y en los medios.

¿Un mensaje para Waldir Sáenz ?

Le diría que como ídolo, que es, no puede estar peleándose, que deje las cosas como están.

¿Qué opinas de Hernán Barcos?

Tiene sus años, pero la mete. Con la experiencia que tiene, para el nivel de acá está bie. En Copa es diferente, hay otro ritmo, gente más joven.

¿Le renovarías el contrato a fin de año?

En el medio tranquilo, puede jugar dos años más.

Waldir Sáenz es idolo en Alianza Lima (Foto: GEC)

No aparecen muchos delanteros ¿A qué crees que se debe?

A que traemos argentinos y uruguayos que no los conoce ni su familia y por tres partidos ya los hacemos figuras y terminan en equipos grandes. Ellos les cierran el paso a los nuestros.

¿Algún delantero que te llame la atención?

Valera cuando le tocó jugar por la Selección respondió, luego está Liza, pero no veo más porque se apuesta por los extranjeros que vienen por un sol y el otro año piden cincuenta.

¿Por qué le cuesta tanto a Cristian Benavente ganarse un puesto?

Poco a poco se está adaptando y poniendo las pilas. En Alianza Lima si te duermes al toque entra otro y vas a la banca. El que entra ya no quiere salir.

Se espera mucho de él…

Tiene calidad, pero para los que vienen de afuera no es fácil. Jugar en un grande tiene esas cosas, en provincias puedes jugar uno o tres partidos mal, hasta seis,pero en un grande no rindes y te hacen trizas.

“Paolo Guerrero no está en ritmo para el repechaje”

¿Hubieras llamado a Paolo Guerrero para el repechaje?

Paolo no está en ritmo, lleva más de seis meses sin jugar. No jugar, no tener contacto ni amistosos en los que chocas y te golpean se sienten.

¿Qué esperas del partido del 13 de junio en Doha?

No será fácil, veo mucho optimismo y la gente ya habla del Mundial, pero cuidado que, así como nosotros queremos ir el rival saldrá con todo por lo mismo.

¿Quién crees que faltó en la convocatoria?

Rául Ruidíaz. El chato es figura y goleador en Estados Unidos, pero metió la pata no viniendo cuando lo llamaron. Eso lo liquidó con el profe.

¿Esperabas que Gianluca Lapadula se gane tan rápido a la afición?

Lapadula se ganó a todos con goles. Lo ayudó su forma de ser, la gente pensó q le iban a hacer la argolla, pero cayó bien al grupo y hoy es uno más. (José Reynoso Alencastre).

