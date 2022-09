Este 15 de septiembre se llevará a cabo la audiencia en FIFA, en torno a la apelación de Chile sobre el caso Byron Castillo. Sin embargo, esta citación tendrá un gran ausente: el mismo jugador de la selección ecuatoriana.

Andrés Holguín, abogado de Byron Castillo, confirmó en diálogo con Radio Activa, que su defendido no acudirá a Zurich para la audiencia en el Tribunal de Apelaciones.

“Byron fue convocado a una audiencia y no asistirá. De hecho, ya presentamos el escrito informando a la FIFA que el jugador no acudirá, que no se expondrá a ese teatro que quiere armar el abogado de la federación chilena” , sostuvo.

“ Yo no prestaré a mi cliente para otro show mediático de (Eduardo) Carlezzo. No comparecerá a esa audiencia ni presencial ni telemáticamente”, añadió.

Holguín señaló que él tampoco acudirá y que la decisión ya fue comunicada a la FIFA. “Le envié a FIFA una carta, diciéndole respetuosamente que Byron no tiene por qué asistir a la audiencia. Eso sí, aclaré un par de cosas que me parecían pertinentes. Él no asistirá a la audiencia, ni siquiera estaré yo ”, expresó.

“No procede. Byron está muy tranquilo y concentrado. Está convocado a los próximos amistosos de preparación, lo cual confirma que salvo una lesión estará en el Mundial. La audiencia es mañana y la resolución saldrá a finales de septiembre. Seguro, luego seguirán con el caso en el TAS… no tengo dudas”, agregó.

Byron Castillo: “En un momento quise renunciar”

A un día de la trascendental audiencia, Byron Castillo decidió romper su silencio y en diálogo con Telemundo Deportes, relató los duros momentos que vivió a través del surgimiento de esta polémica, la cual podría dejarlo sin participar en Qatar 2022.

“ La verdad pasé un momento de mi carrera duro. Ya el problema viene de años, no es de ahora. Los medios internacionales creen que es de ahora, pero eso estaba ya solucionado en Ecuador. Se hizo (la denuncia) por la parte de aquel país (Chile) y replicaron, lo que fue el caso prensa y se hizo noticia ”, señaló.

“Llegó un momento en el que quise renunciar, ya no seguir. Llegaba a los estadios y me gritaban miles de cosas. Pero tuve mucha gente que me apoyó, que no haga caso. Más que todo fue de gente en redes y en estadios. Hubo un momento en el que exploté y dije ya no puedo”, añadió.