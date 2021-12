Pertenece al grupo reducido y privilegiado de los que jugaron en Universitario de Deportes y Alianza Lima. Roberto Holsen fue un delantero que vivió ‘obsesionado’ con el gol y tuvo el talento y dicha de festejar con todas las camisetas que le tocó defender. También se dio el lujo de jugar en Sporting Cristal, Deportivo Municipal y la selección peruana. Lo llamaban ‘Chispita’ y él hizo honor al apelativo, porque siempre estuvo con la ‘mecha prendida’. Y entre tanto éxito alcanzado, también hubo decisiones que hoy lo animan a decir que se arrepiente de haberlas tomado. mediante anécdotas, confiesa lo que no volvería a hacer.

Desconcentrarme en un partido

En el 2001 defendía los colores de Alianza Lima. Era el goleador del equipo y nos tocó enfrentar a Sport Boys. Vino una jugada y me fui ubicando dentro del área, sabía que si la cruzaban me la iban a dejar solito, por un segundo pensé que otra vez iba a marcar un gol y eso me sacó un instante del encuentro. Cuando reacciono, tengo el balón casi al pie, se me mete por en medio de las piernas y se fue la oportunidad. Era tocarla y festejar y no pude.

Preparar una celebración de gol...

Eso te pone tenso, ansioso. Alistas una manera y van pasando los minutos, no llega ese gol y tú mismo te sugestionas. Estaba en Cienciano, nos enfrentábamos a la Universidad Católica de Chile y al día siguiente era cumpleaños de mi hija. Me mandé a estampar su foto en un polo que llevaba debajo de la camiseta. Mi idea era anotar y levantarme la chompa. Ese día me quedé con las ganas, no pude anotar ni una vez.

Ir al choque con mi compadre ‘Cuto’...

Defendía al Alianza Atlético y nos tocaba enfrentar a la ‘U’. En la defensa crema estaba Luis Guadalupe y nosotros chocábamos en la disputa de cada pelota. En una jugada voy a buscar un balón, fui con toda la fuerza posible y en eso viene ‘Cuto’ a cruzarme también con todas las ganas, le mete un zapatazo a la pelota, no la agarra, pasa su pierna y me roza la cabeza. Menos mal no me dio, porque sino me la sacaba del cuello.

Olvidarme de jalar la palanca del baño...

Estaba defendiendo a Deportivo Municipal. Concentraba con el seleccionado Jorge ‘Mango’ Olaechea. Una noche, era de madrugada, me dieron ganas de orinar y medio sonámbulo me paré de la cama y fui al baño. Oriné y me regresé sin jalar la palanca ni bajar la tapa del inodoro. Me metí a la cama y el tío se paró, prendió la luz, me aclaró lo que había hecho y tuve que ir a corregir mi error. Caballero nomás, me había equivocado.

