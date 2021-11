Alfonso Yáñez sigue siendo uno de los solteros más codiciados del Callao y de la pelotita. El popular ‘Puchungo’ no tuvo temor en confesar para el programa ‘La Fe de Cuto’ de Trome.pe los dos lugares más exóticos en los que le tocó ‘hacer el amor’, un par de anécdotas que te harán llorar, pero de risa’ ¡Mira el video!

“El lugar más loco... un avión”, contó el buen Puchungo para sorpresa de su entrevistador quien puso en duda su historia “Noooooo pues. ‘Puchungo’ mira que estás bajo juramento”, replicó ‘Cuto’.

“Pero ese chicote chillón entra rápido, nomás, ni cuenta se dio ella ja, ja, ja. No, sí sabía, sí sabía”, expresó el exfutbolista bromeando sobre una ‘pequeña’ particularidad de su anatomía que se hizo famosa en los vestuarios del fútbol peruano.

‘Puchungo’ Yáñez: “La otra fue en el mar”

“En serio ‘Cuto’ en un avión, fue un viaje largo, asientos de cuatro el avión estaba casi vacío, nos echamos, pusimos encima una colchita y ya pues. Tik-tik y a dormir ja, ja, ja”, sin ánimos de venderse como el super amante.

“Tengo otra. Fue en el mar. Éramos cinco parejas y te juro nadie se dio cuenta. Estábamos conversando, el vaivén del agua, los traguitos y entró la picazón. La muchacha me hizo el gesto y ya ‘Tik-Tik’. Seguíamos conversando nosotros. Como el gallo terminé ja, ja, ja”, recordó su travesura ‘Puchungal’.

“En la noche, durante la cena, un amigo sapazo me dice: Compadre te vi medio raro en el agua. Le conté la travesura y se asustó: Oe compare, mi mujer, no vaya salir embazada de ti huev... ja, ja, ja. No se vaya a ver corrido esa vaina. Me avisas compare le dije ja, ja, ja. Esos ‘Puchunguitos’ salieron nadadores ja, ja, ja”, agregó para rematar su imperdible anécdota.

‘Puchungo’: La aventura en México

Puchungo! Sigamos, mi hermano. Tú jugaste en México, ¿alguna anécdota?

En México estuve con Martín Dall’Orso. Cuando recién llegamos hicimos una apuesta. En ese año siempre con Boys le habíamos ganado a Cristal, apostamos una cena para cinco personas y me acuerdo que Cristal nos metió 7 goles. Tuvimos que buscar amigos para pagar la apuesta ya que no conocíamos a nadie. Jajaja.

Ustedes son bien amigos.

Sí. Pero ya sabes, a él le gusta dar beso en la boca, le daba beso a (Juan Carlos) Oblitas y a (Francisco) Lombardi. Jajaja. Ese cochino y apestoso. Jajaja. Ese es un loco y todo un personaje. A mi compadre le fue muy bien, recuerdo que lo compró Tecos, su pase en 200 o 300 mil dólares en ese tiempo. A mí no me fue bien en el fútbol de México.

También por México estuvo Manuel Dávila.

Al ‘Loco’ Dávila también le fue muy bien en Monterrey, ese se raptó a la hija del presidente de su club de México, dueño del club. El ‘Cabeza de Enano’ es más vivo. Jajaja. Lo querían mucho en su equipo.