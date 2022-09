Con solo 18 años, el nombre de Catriel Cabellos ha sonado mucho en la Videna, no solo porque el jugador de Racing forma parte de la selección sub 20 de Gustavo Roverano, sino también porque fue considerado en la lista selectiva de Juan Reynoso con miras a ampliar el universo de jugadores de la selección mayor.

TE VA A INTERESAR | Marcos López: de valer ‘sencillo’ en Cristal a costar esta fortuna en Feyenoord

Cabellos optó por jugar en la selección peruana, pese a que su nacionalidad argentina también le permitiría vestir la albiceleste en algún momento. En estos momentos, el joven lateral es uno de los mejores prospectos del fútbol del país sureño, tanto que su club, Racing de Avellaneda, lo ha asegurado con una clausula de salida de 20 millones de euors.

Pero ¿Por qué eligió jugar por Perú? Como el mismo lo indica en diálogo con RPP Noticias, todo responde a un sueño de infancia.

“ Lo que estoy viviendo es un sueño que tengo desde niño. Y la verdad que no puedo pedir más que esto. Es un sueño que se hizo realidad, espero que más se hagan realidad como debutar en la selección mayor” , señaló.

Asimismo, contó cómo tomó el llamado de Juan Reynoso a la lista selectiva. “La lista llegó el día que habló Juan (Reynoso) porque me había citado para la Sub 20. Pero en la lista que dio Juan me sorprendió el llamado al selectivo, porque en verdad no tenía idea”, expresó

“Al principio estaba volviendo de jugar con mi club y justo estaba saliendo, y mi padre y eso me manda un mensaje mi papá que me había convocado para el selectivo. Estaba muy contento porque Juan Reynoso me había convocado”, agregó.

El peruano de los 20 millones

Hace pocas semanas Catriel Cabellos firmó su primer contrato profesional con la escuadra argentina y entre las novedades de este compromiso es que la cláusula de salida del peruano es de, nada menos, que 20 millones de euros. Esto, no ha desenfocado al joven futbolista.

“ Lo tomo con tranquilidad porque tengo que seguir demostrando dentro y fuera del campo. Sé que llegará la oportunidad de debutar en mi club y algún día jugar en la mayor. Sí es cierto (la cláusula), normal, eso son solo números. Es dinero, no va a cambiar nada dentro del campo”, sentenció.