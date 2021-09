La bailarina Gabriela Herrera aseguró que no se siente la favorita de ‘Reinas del show’, pero ella misma se ha puesto la valla muy alta. Tiene muchas lesiones, pero disfruta cuando está en la pista de baile.

“Ahorita me estoy exigiendo al máximo. No duermo pensando en las coreografías que nos toca, qué vamos a hacer para impresionar al público. Yo llego con mi tarea hecha, no descanso ni los domingos, con mi compañerito ese día ensayamos las cargadas y el lunes terminamos (la coreografía). Los demás días es para pulirla y que todo salga bien el sábado”, afirmó.

Uno siempre espera más de ti cada sábado, debes tener mayor presión.

Justamente por eso, porque siento que es una responsabilidad mayor el haber dejado la valla tan alta. Cada comentario que la gente me pone es como que me está dando la oportunidad y la confianza y por ellos tengo que seguir evolucionando gala tras gala.

Todos dicen que tú eres la favorita.

No me considero la favorita, pero sí siento que el sacrificio y las horas de ensayo es como un plus. Creo que varias son las favoritas del público, pero sí siento que ese esfuerzo se está viendo.

Has marcado tu propio estilo en la pista de baile...

Yo solo salgo a disfrutar de la pista de baile. Sí me he dado cuenta que he dejado la valla alta y no lo digo por el resto, lo digo por mí. Como yo lo veo digo ' ya hice esto’ y ahora la gente va a querer que evolucione más, que cada gala les dé algo distinto.

Tienes que superarte a ti misma.

Sí, ahorita estoy con una lesión en el tobillo porque en una cargada se me fue el pie, pero es parte de. Tengo tendinitis en los brazos, la pierna izquierda destruida, las costillas las tengo salidas. Cuando bailé el versus con Brenda también tenía una lesión en el pie y las costillas salidas, pero no dije nada porque por las puras no había ensayado tanto tiempo. Yo tengo el dolor al igual que todas ellas, pero lo mío es combinado porque es la pierna, los brazos, las costillas.

Lo de las costillas, ¿es la misma lesión que tiene Emilia (Drago)?

Me pasó algo parecido. Caí sobre el hombro del bailarín, desde una mayor altura, pero gracias a Dios no me fracturé la costilla, pero sí tengo una fisura y es lo que me deja un poco adolorida para bailar. Vivo en el quiropráctico para que arregle las costillas y las ponga en su sitio porque sí es doloroso. Yo cuando estoy en la pista doy todo y creo que el público se ha dado cuenta.

Ya te enfrentaste a Brenda, Diana y las vencistes. ¿Te falta Isabel (Acevedo)?

Falta Vania, Milena, faltan varias, pero sí Isabel es bailarina profesional, es superbuena también y ahí va a estar duro.