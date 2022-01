José de la Cruz, más conocido como Guajaja, dice que esta ‘vivito y coleando’ y se mantiene vigente con su música cantando en restaurantes, cumpleaños y matrimonios. Guardó pan para mayo y cuenta que la gente ya que no quiere ver a sus artistas a través de una pantalla.

“Todavía no levantan las restricciones para los músicos. Ya vamos dos años y medio y oficialmente no se han abierto las discotecas ni las peñas, si están abiertos los restaurantes donde algunos artistas hacen shows. Antes el boom siempre eran los salsódromos, discotecas o peñas. Por lo tanto muchos artistas cambiaron de rubro, buscando la forma de vivir, algunos son taxistas, otros venden frutas, ya la gente se está reinventando”, comentó Guajaja.

Pero quedan los show virtuales...

Ya no está funcionando la parte cibernética, ya no compran (las entradas) igual que antes. Pero yo tengo el corazón tranquilo porque mi familia se está cuidando y eso es lo que me alegra, sigo sobreviviendo con la energía positiva y el don de Dios.

Habla de que muchos colegas se han reinventado, usted se ha visto obligado a cambiar de rubro.

En mi caso, hasta el momento no lo he hecho. Estoy sobreviviendo con ayuda familiar y también canto en algunos restaurantes, además me contratan para matrimonios y cumpleaños, por el momento de eso es que estoy viviendo. Pero tengo una linda familia que me ayuda mucho, al menos hay para comer.

Tiene un buen respaldo...

Mi conciencia está tranquila de haber aprovechado mi mejor momento artístico y tener mi casita, y mis hijos por lo menos tienen su trabajo por eso estoy más tranquilo.

Es cierto, pero muchos artistas tienen hijos pequeños y la pasan mal.

Ese es el detalle que tienen hijos pequeños o no terminan la Universidad. Yo ya pasé por eso y en este caso lo que entra de mis shows es para mi arroz con huevo o cuando la cosa está mejor como arroz con pato con bastante cebolla. Yo estoy vivito y coleando y por mi Facebook la gente me llama, me contrata para sus matrimonios o cumpleaños. Cuando me preguntan si puedo ir, yo respondo: ¿dónde es? y ¿cuánto es?

A pesar de los años su música sigue vigente.

Yo pienso que Guajaja está al día con todos los ritmos, mi música es como fusión. Tengo mi afro salsa, afro reggae, afro cumbia, hasta pop. Hago todos los ritmos a diferencia de mis compañeros criollos, pero en mi show también hago mi festejo tradicional. Al final en mis shows canto de todo.