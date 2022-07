Juan Carlos Orderique visita cada semana un mercado de Lima, Perú. Lo hace con ‘Extasiados’, su programa en Trome (YouTube y Facebook), hecho para ti y toda tu familia. En busca de historias y anécdotas, ha estado en el mercado Mayorista de Frutas, el de Sáenz Peña del Callao, el Mercado Central y esta semana visitó el Mercado de Surco Número 2.

Ahí, en medio de las dinámicas con los vendedores y sus clientes, esta vez Orderique buscó hacer de Cupido. Es decir, de que dos personas se gusten. En otras palabras, de que nazca una historia de amor. ¿Lo consiguió?

Nuestro querido ‘extasiado’, el rey de las previas, el que popularizó en América Televisión la frase “¡no va a salir!”, también regaló mil soles en premios a las personas con las que conversó y las que participaron en los distintos concursos y bromas.

LA HISTORIA DE AMOR CON ‘MOTOR Y MOTIVO’ DEL GRUPO 5

Fue en una de esas que el conductor de ‘Extasiados’ se acercó a un puesto de verduras y, entre broma y broma, buscó acercar a una clienta con su casero. A tal punto llegó la química y el ‘feeling’ que ella le cantó ‘a capella’ la popular cumbia ‘Motor y motivo’, del Grupo 5.

¿Habrá surgido el amor? Lo puedes ver en el programa. El tiempo lo dirá y quién sabe, pronto sepamos más de esta historia, un relato que comenzó el el programa de Juan Carlos Orderique en Trome.

En otro pasaje del programa, una señora algo despistada confunde a Orderique con Andrés Hurtado ‘Chibolín’. Es más, algo avergonzada por el despiste inicial, le pide disculpas “en todos los idiomas” a nuestro conductor. Tienes que verlo. En serio.

‘Extasiados’ con Juan Carlos Orderique se estrena todos los jueves, a las 11 a.m. en Facebook y a las 6 p.m. en el YouTube de Trome. ¿Aún no lo ves? Premios, personajes, regalos, historias, relatos, chistes, bromas y más, mucho más. No sabes lo que te pierdes, aprovecha la oportunidad.

Porque en ‘Extasiados’ sí vas a salir. Y no solo eso, escríbenos en los comentarios de los programas y sugiérenos a qué mercados debemos ir. Estamos en Lima, pero pronto iremos a los mercados de todo el Perú.

