Milena Zárate reveló en Reinas del Show que terminó con su novio Augusto Barrera porque estaba celoso de su bailarín Oreikel y que, incluso, le hizo una escena de celos tras unos ensayos.

La colombiana indicó que estaba atravesando un duro momento por el fin de su relación con el futbolista que no había tomado de buena manera que ella esté bailando ahora con Oreikel.

“No quiere que baile con un bailarín que tiene la fama que tiene Oreikel, de mujeriego”, dijo Milena Zárate, afectada por la difícil situación que le toca afrontar en el plano amoroso.

TROME | Milena Zárate terminó con su novio (Video: AméricaTV)

Por otro lado, Milena Zárate precisó que ella no estaba interesada en su bailarín y que su único objetivo era convertirse en ganadora de Reinas del Show.

“Yo aquí no vine a buscar marido, yo vine a trabajar, pero si él no lo respeta, me duele porque yo lo quiero mucho, las cosas no acaban de un día para otro”, agregó.

ESTABA ENAMORADÍSIMA

Hace unas semanas, Milena Zárate y Augusto Barrera estaban por cumplir diez meses de relación y aunque hace poco las aguas se agitaron y parecía que la ‘colocha’ lo iba a desterrar de su vida, el futbolista hiló fino y puso sus cartas sobre la mesa para reiterarle el amor que siente por ella, pues no descarta pedirle la mano y formalizar.

Ella tenía un ojo abierto y el otro cerrado, y subrayó que no es ‘tóxica’ sino precavida, porque sabe que no faltan las ‘serruchadoras’ y ‘resbalosas’.