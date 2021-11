Vanessa Tenorio, madre de la hija de Antonio Cartagena, revela que el cantante miente al decir que lo ha denunciado por violencia psicológica y que cumple con su hija a pesar de que no hay una sentencia por el juicio de alimentos.

“Está hablando mentiras, la denuncia es por maltrato psicológico a su menor hija, no es a mi persona. El domingo 10 de octubre en ‘Día D’ manifestó que no quiere a su hija, nunca pensé que él diría esas cosas en televisión y mi hija lo estaba viendo. Ella comenzó a llorar porque quiere a su papá, ya que su psicóloga siempre me ha dicho que nunca le hable mal del papá, a pesar que no la ve. Me mortificó verla llorando”, contó.

Tu hija está muy afectada.

Sí, él no puede decir esas cosas públicamente. Los niños ya empezaron a decirle, en plena clases virtuales, que su papá no la quiere, eso le ha afectado y con los años va ser mayor el bullying. Acá no hay ninguna mentira ni engaño él mismo lo dijo en televisión.

Antonio asegura que cumple con la pensión de su hija a pesar que no hay una sentencia por el juicio de alimentos.

Cómo no va haber una sentencia si en el 2018 tuvimos una audiencia final donde la jueza lo sentenció, hay una sentencia firme desde el 2018 que él está eludiendo. También ha salido una resolución que la jueza de alimentos le manda para que cumpla con la pensión que quedó en la sentencia.

Entonces, no está cumpliendo con la pensión.

Yo estoy luchando sola con mi hija, pero el señor se llena la boca diciendo que por la pandemia no tenía trabajo. Está mintiendo al decir que trabaja para su hermano Wilmer Cartagena que le paga 2500 soles, luego mandó una adenda afirmando que le paga 1200 soles, pero la jueza no le cree porque lo han estado investigando desde el 2017 y se determinó que el señor cuenta con la capacidad económica para mantener a su hija porque no solo tiene ingresos de sus conciertos.

¿Cuánto tiene que pagar?

La sentencia ordenó que pague 800 soles mensuales, pero desde junio del 2020 sólo deposita 384 soles, no pasa la pensión completa. Él tiene que cumplir con su hija. También dice que mi hija recibe (dinero) de las regalías. Pero en Apdayc (Asociación Peruana de Autores y Compositores) ese señor también ahí ha hecho una artimaña presentando escritos donde le cede sus composiciones, ósea regalías, a su hijo Michel Cartagena, a quien le pasa por orden del Juzgado de Paz Letrado de San Borja una pensión de mil soles.