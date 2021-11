El cómico Kike Suero pidió a las autoridades dictar sentencia en la denuncia que tiene en su contra por tocamientos indebidos, que le interpuso su expareja Geraldine Quezada, pues hace un año y medio está sin ver a sus hijas. Además, señala que cada día está más ilusionado con la llegada de su próximo hijo, fruto de su relación con la bailarina Vicky Torero.

“Ha pasado casi un año y medio desde que me denunciaron, fue en plena pandemia y hasta ahora no hay sentencia en el caso, yo estoy desesperado porque extraño a mis hijas y espero que las autoridades tengan una sentencia rápido, que digan que soy culpable o inocente... pero no puedo seguir así, sufriendo porque no puedo estar con mis tres pequeñas, sobre todo porque estamos en vísperas de Navidad”, enfatizó Kike Suero.

¿Eres culpable o inocente?

Sé que soy inocente de todos esos cargos, pero ya quiero que acabe esta pesadilla, yo he acudido a todas las citaciones que me han dado... a mí me han hecho daño, siempre han actuado con maldad.

Mucho se ha comentado de la ‘tenencia compartida’ de Rodrigo Cuba en su separación con Melissa Paredes, ¿tú quisieras algo similar?

Felicito al ‘Gato’ Cuba porque ha podido conciliar de buena manera con la madre de su hija y ahora puede seguir disfrutando tiempo con sus hija, eso también quisiera porque mis hijas me extrañan, me necesitan.

Además, cuenta que está ilusionado con la llegada de su hija, fruto de su relación con Vicky Torero. “Ya le estamos comprando sus cositas, es una niña muy querida”, agregó

MOTIVADO POR SU HIJO

Hace unos días, el cómico Kike Suero comentó que la llegada de su próximo hijo lo tiene motivado no solo para trabajar, sino que ya piensa en el matrimonio con su novia Vicky Torero. Además, señala que será su décimo hijo y que espera volver pronto a la televisión con un programa nuevo.

“Cada día me siento muy feliz de volver a ser padre y me motiva a ser mejor persona, y crecer como artista para poder darle lo mejor. Desde que empecé mi relación con Vicky mi vida cambió radicalmente y estamos construyendo un futuro juntos”, señaló.

Luego dijo que este sería su décimo hijo, contando los dos de su pareja Vicky Torero y una niña que tiene en la selva.

“Va a ser mi décimo hijo, contando los dos pequeños de Vicky, a quienes los considero como mis hijos, pues viven con nosotros. Los mayores ya tienen su vida hecha, pero siempre estoy pendiente de ellos, nunca dejarán de ser mis pequeños... y claro, estoy extrañando a mis tres pequeñitas, solo espero que el tiempo me permita volver a abrazarlas”, agregó.