Del saque somos carnecita... Algunos peloteros no pueden con su genio. A veces los entiendo porque vivir en el extranjero no es sencillo. Pero otras no los comprendo, ya que se llevan a ‘comprachicles’ o ‘muñecas de plástico’ que después son los mismos que los ‘centran’. Hay un seleccionado que juega afuera y se ha llevado un entrenador personal para que lo ponga en forma.

Los ‘zapatos rotos’ aseguran que la verdadera chamba del muchacho es la de alcahuete porque no le conocen alumnos. Solo se enfoca en que el chato haga cardio. Pero no hace bicicleta, faja ni elíptica. Acaba ‘mojadito’ por otra clase de ‘ejercicios’. Para mí es el que ‘pepea’ cuando lo manda a ‘tirar maicito’. Noooooo...

Hay un run run fuerte que ‘Alfa y Omega’ se ha reconciliado con la veneca que atiende en un grifo de la Panamericana Sur. El volante ya no es titular fijo y me da la impresión de que por eso anda medio distraído. La verídica es que si eres de corazón blando, perdiste. Si no tienes carácter y mente fuerte, ya fuiste.

Las chamitas son supercariñosas y te chambean bien: ‘Déjame consentirte papi’. Son completitas porque trabajan, bailan, liquidan, conversan y son buenas en lo suyo. Por eso hay un montón de cuarentones y cincuentones, que no tienen calle, que han dejado a sus familias. Así no es...

BETO ES OTRA OPCIÓN EN LA RICA VICKY

En la ‘rica Vicky’ sueñan con la vuelta del ‘Depredador’ para disputar la Copa Libertadores. Hace rato le mandan mensajitos para ‘comerle el coco’ y ver si se anima. Si la operación no sale, la otra opción es Beto. El ‘cacharrero’ está prestado en los ‘poetas’ y a fin de año tiene que volver porque le queda un año más de contrato. Es barato y bajaría el promedio de edad de los ‘carritos choclones’ del equipo. Creo que ‘Ken II’ ha marcado un gol en tres años. Yo prefiero a Paolo vendado de los ojos. Curuju...

Por siaca, coordinen una ambulancia en los partidos que dirija ‘Julinho viejo’. El tío se va pa’ La Habana con su ‘City’ y no vaya a subirle la presión o darle un paro de tanto estrés. Se le acabó el floro y ni las parrillas a sus jugadores, ni la patería a los jefes le dan resultado. La mentira tiene patas cortas y nunca fue entrenador porque vino de ayudante de ayudante. Acá le damos color a cualquiera. En su país no ha dirigido ni el tránsito. Plop... Me voy, soy fuga.

