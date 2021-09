Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que el zambito habilidoso, que juega en el desierto y empezó de goleador y hace rato no moja, tiene otro ‘campo’ donde está listo para festejar sus conquistas. Hace rato está full ‘wasapeo’ con una modelito cuyo nombre empieza con G de Gaby. Ella durmió un par de veces con su ‘causa’ que estaba mal de la rodillita. Ambos comparten todo. Son hermanos. Provecho...

El ‘Rey de los bloopers’ anda en problemas. El zambito no entiende, sigue con el tema de las ‘chelas’ y como está subiendo de peso, pero es flojo para entrenar, ahora está consumiendo preparados para adelgazar, batidos para eliminar la grasa. Aunque no gasta, ofrece publicidad en sus redes y así le sale gratis. La neta es que ya sabe que a fin de año se va y es muy probable que termine en la Copa Perú. Y no va a ser...

‘La Foca’ Farfán contó en ‘La Fe de Cuto’ experiencias inéditas junto a su sobrina ‘La Foquita’ además de contar quién le puso la ‘chapa’.

Me pasan la voz que ese volante que descendió con un club victoriano y tiene nombre brasileño no hace caso a las advertencias de sus vecinos. Aseguran que prende la música a todo volumen y ya por segunda vez le han dicho que pare con la bulla y las reuniones. No van a llamar a serenazgo, tampoco a la policía, sino que lo van a grabar y directo a la ‘Urraca’. Creen que con esas imágenes lo dejarán sin club. Guarda ahí...

Hay un run run fuerte que la ‘secre’ de uno que era gerente deportivo se sacó una camioneta y se la alquilaba al asistente del antipático de ‘Iván Cruz’. Por llevarlo al entrenamiento y regresarlo a su casa le daban a la tía mil dólares mensuales. ¿Será cierto eso?... Me voy, soy fuga.