Del saque somos carnecita... Se confirmó el partido de la selección en setiembre ante México. Si el ‘Tigre’ renueva contrato, como lo pide la mayoría de los hinchas, debería empezar a probar sangre nueva. Se necesita foguear a los Liza, Castillo, Lora, Concha, Reyna y Ramos de Melgar, por citar algunos. Hay hinchas que siguen pensando en Paolo, quien ya tiene 38 cheques. Varios ‘choclones’ ya lo dieron todo y es hora del recambio. Así es...

TE VA A INTERESAR: UN ZURDO NO QUIERE VOLVER AL PERÚ PORQUE EL EX DE UNA RUBIA TIENE AMIGOS QUE QUIEREN AJUSTARLO

Ya me enteré de que el zambito que no juega porque tiene ‘yaya’ y cobra como si jugara todas las fechas se cansó de ser ‘paganini’ y de tantas decepciones regresó a sus raíces. Dicen que su nuevo ‘cariño’ es una muchacha de San Juan de Lurigancho, paradero 8 de Las Flores. Ojalá no haya partido a nadie. Quéeeee...

Así que hay un defensa que juega al final de la Javier Prado que se vende de tranquilito y buena gente, pero es especialista sacando los pies del plato. Le gusta invitar vinito para conquistar a las chicas y cuando tiene ganas de ‘liquidar’ se interna en un local del barrio de Sarita Colonia, en el Callao. Como la zona pica y ningún desconocido entra allí, juega de local y paga capricho. Curuju...

Luis Farfán, el papá de 'La Foquita', fue uno de los invitados de 'La Fe de Cuto'. Pese a que siempre ha mantenido un perfil bajo, esta vez se animó a opinar sobre la relación con su hijo, su mamá y en lo que se parecen él y el delantero.

EL LOQUITO DEL RÍMAC DISFRUTA SU SOLTERÍA Y NO MANTIENE CHUPES

Me cuentan que un equipo de la ‘Liga Two’ con nombre de héroe militar botó a 13 jugadores y dejó entrever que fue porque eran ‘bomberos’, pero en realidad renunciaron por falta de pagos. Se cansaron de las mecidas y encima no hay ni agua de caño en los entrenamientos. Qué feo...

La firme que lo mejor que hizo el ‘Loquito del Rímac ’ en su época de futbolista fue comprar ‘depas’. El hombre espera seguir dándole a la pelotita, pero cuando ve que pasan los días y nadie lo llama, se escapa a algún lugar fuera del país. Ahora está por Cancún y solo, porque no quiere testigos de sus noches frente al mar. Disfruta de su soltería y no mantiene ‘chupes’. Provecho... Me voy, soy fuga.