Del saque somos carnecita... La pelotita te hace ver bonito. Y la platita más hermoso todavía. Ya me contaron que se reconcilie con su ‘chica reality’.

La hermana mayor de la muchacha se metió al medio, le aconsejó que lo piense bien, porque ese patita es un buen partido y, además, que ni bien acabe su contrato con el programa seguro se la lleva a vivir al otro lado del charco. Ante tantas virtudes económicas, ella le envió un mensajito para conversar. Provecho...

Me pasan la voz que el ‘depa’ que alquilaba el chato que canta ‘El cervecero’ acabó su contrato y la chica, a la que él manda, ya no ha renovado por un año más, como siempre lo hacía. Unos aseguran que el hombre ya sentó cabeza y otros que buscó uno mejor en Magdalena. Donde no camina mucha gente y es en el penúltimo piso. Hummmm...

EL ‘REI′ ES UN ‘MAESTRO’

El ‘Rei’ es un ‘maestro’ y lo aplaudo. Estuvo ‘trampeando’ de lo lindo, escribiendo a quien no debe y al verse descubierto, cerró sus redes sociales y quedó bien en casa. Ahora cero wasapitos, nada de audios y está pasando elegante y fino en su dulce hogar. Como cuando juega, nadie esperaba que iba a tener esa salida. Rexuxa...

El ‘Gato techero’, ese charrúa que asegura que es entrenador y no lo contratan ni en relámpagos, pero que para todo el día en el Twitter, se ‘achoró’ y le mandó un ‘misil’ a ‘Ñol’ por haber dicho que hay ‘extranjeritis’ en el Perú. Lo peor es que la gente le empezó a preguntar en sus redes qué aportaba a nuestro fútbol. La respuesta es que ni mela. Lo poco que chambeó aquí siempre le fue mal. Qué palta... Me voy, soy fuga.

