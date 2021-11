Apareció en silencio a fines de los ochentas y nunca se imaginó que se quedaría una vida en su querido Alianza Lima y alternaría con su ídolo César Cueto. Paulo Hinostroza fue capitán del equipo que ganó el título después de 18 años y todavía se le recuerda por exagerar en las caídas exageradas cuando le cometían una falta en el campo de fútbol.

Hablamos sobre sus inicios, cómo llegó a Alianza Lima, sus “lanzadas a las piscina”, los clásicos, Jefferson Farfán, Hernán Barcos, el presente del equipo de Bustos y la final ante Sporting Cristal. Con ustedes, Paulo Hinostroza.

Paulo, ¿quién es tu favorito para la final?

En las finales no hay favorito, esos partidos están para cualquiera, Dios quiera que gane Alianza Lima.

Ahora que ocurrió lo de los contagios, ¿ se complican las cosas para Alianza?

Espero que no, todavía hay tiempo para hacer bien las cosas, debemos centrarnos en la final.

Tener a Jefferson Farfán es un plus…

Claro que sí. Yo sé que para las finales no hay lesionados, nadie se las quiere perder todos las quieren jugar. Seria lindo salir campeones con Jefferson.

¿Qué destacas de Alianza Lima?

Me gusta el temperamento y el corazón que le ponen. No es un equipo compacto, pero hay mucha unión. El aporte de los de experiencia como Jefferson, Barcos y el Zorrito es clave experiencia consolidan al grupo.

¿Te gusta Hernán Barcos?

Marca la diferencia, siempre dije que un equipo tiene que contar con gente que rompa los esquemas y Barcos es de esos jugadores.

Y el ‘Zorrito’ Aguirre…

Me da mucha alegría que le vaya bien. Yo lo recibí en Alianza, usa mi camiseta, es una persona muy humilde que estuvo arriba y luego fue muy criticado. Ahora tiene su revancha y que mejor en el equipo que ama.

¿Qué tienes que decir de Bustos?

Gracias a Dios tuvieron paciencia con él y ahí están los resultados. Ojalá todo este buen trabajo se pueda ver coronado con un título, como aliancista sería lo máximo.

ALIANZA LIMA VS. SPORTING CRISTAL

¿Cómo te fue ante Cristal?

Me tocó ganar y también perder, pero siempre hicimos buenos partidos.

¿Un recuerdo especial?

Un gol que les hice en un 5-4 en Matute en un partido que nos iban ganando. José Luis Reyna me dio el pase y yo me eché un poco y remato. Se la cambio de palo a Balerio. Es un partido inolvidable.

Otro…

Cuando les ganamos por penales y Waldir definió.

¿Qué te parece Cristal?

Es un equipo bien trabajado, compacto y con gente joven. Son los más regulares y su buen juego viene de años. Pero en estos partidos no importa cómo vienes, la final es la final.

Paulo 'Churre' Hinostroza al lado de su ídolo, César Cueto. (GEC)

¿Te gustaría que el próximo año Paolo Guerrero regrese al Alianza?

Sería bonito, uno quiere retirarse en el equipo de sus amores y ese puede ser el caso de Paolo, más en su caso porque no jugó nunca para Alianza. Sería un lujo tener un jugador de su categoría en Alianza.

Toda tu carrera la hiciste en Alianza…

Así es, fueron 16 años como profesional. De chico iba a la tribuna Sur y gracias a Dios pude jugar en el club del que era hincha. Tengo el orgullo de decir que estoy en la historia como uno de los diez jugadores que más partidos jugó por la blanquiazul.

ALIANZA LIMA, JORGE LUIS PINTO, SAN JUAN DE MIRAFLORES

¿Cómo llegas al club?

Jugaba en la Liga de San Juan de Miraflores y llegué a los juveniles, donde me entrenaron el Cholo Castillo y su hijo ‘Rafo’. Recuerdo que a veces bajaban a jugar con nosotros ‘Mágico’ Gonzales y Juan Reynoso.

¿Qué recuerdos del debut?

Teófilo Cubillas me promocionó al primer equipo el año 88 luego de la tragedia del Fokker y me hizo debutar ante CNI en Iquitos. Entré en el segundo tiempo y pude jugar con mi ídolo César Cueto, ese fue otro regalo que me hizo Dios.

Si te nombro a Jorge Luis Pinto, ¿qué me dices?

Un entrenador completo, muy disciplinado, trabajador ciento por ciento, que ayudo a conseguir el título y a que creciéramos como personas.

Algunos dicen que era obsesivo con la disciplina…

Ahí están los resultados. Sin disciplina no hay nada, puedes tener talento, pero si no hay disciplina no alcanza.

¿Qué te dejó Alianza?

Buenos amigos y jugar con ídolos como César Cueto, Teófilo Cubillas. También conocí grandes dirigentes como ‘Beco’ Espantoso y Alberto Masías y gente como Mauriño Mendoza y Wilmar Valencia que me ayudaron mucho.

Cuando llegó Claudio Pizarro, ¿creías que iba a llegar tan lejos?

Cuando vino de Pesquero se le veía biotipo, inteligente y buen persona. Me da alegría que haya conseguido todo y ahora sea embajador del Bayern. Los niños deben verlo como un ejemplo y darse cuenta de que con esfuerzo todo se puede lograr en la vida.

LAS FALTAS, ENTRE EL DOLOR Y LA ACTUACIÓN

Dicen que exagerabas mucho cuando te hacían una falta ¿es cierto?

Eso se debió a que cuando debuto el 88 en el Descentralizado B, Teófilo Cubillas me decía “te voy a dar cinco o diez minutos y lo único que te pido es que te hagan una falta cerca al área para que César (Cueto) haga gol de tiro libre y ganemos”.

Por eso te tirabas tanto…

Esa era mi chamba, exagerar para que el árbitro cobre y yo normal porque ya lo hacía cuando jugaba en las canchas de Pamplona de chiquillo.

Luego se hizo una costumbre…

Me malacostumbre y luego cambiaron las reglas y se veía mal.

¿Los árbitros te decían algo?

Me llamaban la atención y hasta me llevaron a la Coreja [hoy Comisión Nacional de Árbitros, CONAR] para hablarme y decirme que no me tire.

Eras como Neymar…

Neymar ni existía cuando yo me tiraba. Él es muy escandaloso, pero no necesita hacer eso porque es un crack.

¿Dónde verás las finales?

En Virginia (Estados Unidos) con la gente de la barra que está por ahí.

Un gusto…

Muchas gracias a los amigos de Trome y un saludo a los hinchas de Alianza.(José Reynoso Alencastre).

