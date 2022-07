La criolla Lucía de la Cruz afirmó que su exesposo, Luisito Caycho ‘El Chamaco’, es un hombre responsable y trabajador, luego de haberse reencontrado el último fin de semana en Barcelona, pues lo visitó en su restaurante.

“Lo fui a visitar al ‘Chamaco’ en su restaurante en Barcelona y he quedado sorprendida porque el local es muy bonito, le está yendo muy bien, ahora está totalmente cambiado porque es muy responsable y trabajador. Además, me he divertido mucho al verlo, mantiene todo su buen humor”, señaló la criolla.

¿Te ha tratado bien?

Muy bien, siempre nos llevamos chévere. Entre nosotros hay un cariño y mucho respeto. En su local en Barcelona trabaja con su pareja, son socios y le ha dado la bendición.

¿Cómo va tu gira en Europa?

Superbién, me encuentro muy feliz con el recibimiento del público. Ahora estoy por irme a Italia, Suiza y quizás encuentro el amor de mi vida, ja, ja, ja. Además, quiero aprovechar este viaje para descansar y conocer, antes no había podido hacerlo y quiero tomarme las cosas con calma.

¿Y en qué quedo el proyecto para grabar un nuevo disco?

Entraré al estudio de grabación al regresar a Lima y van a ver muchas sorpresas. No solo estará mi hijo, mi heredero Christian De la Cruz, sino algunos artistas invitados. Y ojalá que en estos días que estaré por Europa pueda contactarme con Rosario Flores y Diego ‘El Cigala’, pues muero por ellos y sería lindo grabar con ellos.

Lucía de la Cruz y Luisito Caycho juntos durante la gira de la criolla en Barcelona

DESMIENTE ESTAR MAL DE SALUD

La criolla Lucía de la Cruz desmintió encontrarse mal de salud tras algunos rumores que se suscitaron en las redes sociales, y enfatizó que se encuentra muy fuerte. Asimismo, cuenta que hoy viajará a España donde cumplirá una serie de shows para la colonia peruana como adelanto de las Fiestas Patrias y espera encontrarse en Barcelona con su exesposo, el ‘Chamaco’ Luisito Caycho.

“Me encuentro muy bien de salud, no tengo nada malo. Sucede que publiqué en mi Facebook un comentario sobre que me gustaría de que un médico pueda revisar mis ojos, pues tengo una carnosidad, pero no me estoy quedando ciega ni estoy mal de salud. Es más, hace poco me he hecho un chequeo total y estoy sanita y muy fuerte”, enfatizó la criolla Lucía de la Cruz.

La criolla Lucía de la Cruz afirmó que agradece tener salud y trabajo, siendo este año muy duro para los artistas debido a la pandemia y la lenta reactivación de los shows presenciales. Además, cuenta que ha aprendido a no derrochar el dinero y ahora cuida sus monedas.

“Agradezco tener salud y trabajo, y que mi familia siga unida. Este año que se acaba he podido trabajar de diversas maneras, con los shows virtuales, mandando saludos y siento que la gran lección que me ha dejado es no ser tan derrochadora, ahora cuido cada moneda que me puedo ganar, me he vuelto mucho más reflexiva, la pandemia me ha hecho cambiar”, señala la cantante criolla.