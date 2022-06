Magaly Medina entrevistó a Florcita Polo a raíz de su separación con Néstor Villanueva y recordó que contrajo matrimonio hasta en tres ocasiones, aunque aclaró que ninguno de sus dos divorcios fueron traumáticos. “Me he casado tres veces, a los 19 años, la primera a los 26 y la ultima hace casi 5 años”, manifestó.

La periodista se pronunció sobre sus matrimonios y como los divorcios fueron la solución salomónica a situaciones que no podía tolerar. “En los dos casos he tenidos divorcios saludables. No he tenido a nadie chantajeándome por dinero o venganza”, manifestó.

Pese a ello Magaly consideró que todos los divorcios duelen y afectan , porque ‘uno se cuestiona a sí mismo’. Por ello manifestó que entiende a Florcita por como se siente en estos momentos.

En la entrevista, Florcita Polo recordó momentos algunos de los momentos más duros que vivió al lado de Néstor Villanueva, ante la sorpresa de Magaly Medina.

