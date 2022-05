Del saque somos carnecita... La neta es que para que hayan ‘Ojitos hechiceros’ tienen que existir los ‘Gatitos’. Estas chicas ya tienen en su cerebrito el perfil de hombre que quieren a su lado. Tipos débiles, sin carácter y manejables. Después de los chats que ha hecho públicos la actriz, no me queda duda de que el pelotero se separó por presión del viejo, la familia y la prensa.

Si no hubiera roche, tranquilamente era feliz con el engaño y llevaba orgulloso sus bultitos en la frente. No entiendo cómo le puede escribir y pegarla de buenito y comprensivo a las horas o días de hacerlo el ‘cornudo’ más famoso del Perú: ‘Come bien, cuídate’.

Este muchacho tiene serios problemas de autoestima. No sería raro que con el tiempo se olvide que le fueron infiel y, como si estuviera en falta, pida perdón. Ya lo alucino con esa frase de los ‘superaditos’: “Mi amor, de aquí pa’lante comienza otra vida”. Sí, señores...

Los ‘Fondeados’ no se hacen una. Con su plata que se vayan a relajarse al Caribe, Dubái o a timbear a Las Vegas. No tienen gestión ni calle. Y se pelaron mal con el ‘Depredador’. No querían quemarse como lo hicieron con el ‘ruso’ y no les resultó su ‘táctica elegante’.

Le ofrecieron un ripio para que se desanime y el ‘9′ les aceptó en one: ‘Donde firmo’, dijo. Los señoritos o señorcitos se quedaron helados con la respuesta y actitud del delantero más querido del país. Ahora quieren descartarse y no tienen valor para decírselo en la pepa.

Su palta es que tendrían una delantera que sobrepasa los 150 años: ‘Foquita’, ‘Zorrito’, ‘Pirata’ y ‘Paolín’. Esas ‘máquinas’ ya no corren ni con 200 mantenimientos ni bajadas de motor. Asu...

NADA ES CASUALIDAD

Nada es casualidad. Los papelones de la Copa Libertadores son porque aquí no hay nivel en nuestro fútbol. Les voy a contar una chiquita. La semana pasada hubo un broncón en la Segunda. Un DT, que parece se metió un ‘cortijo’ con limoncito, le metió un pollo a su pupilo rumbo al vestuario, al final del partido que perdieron contra un cuadro de la selva.

El chamaco humillado lo reventó con un puñete, un tacle en el pecho y lo tiró como una mela en el piso. El entrenador acusó al chico de haberle faltado el respeto. El grupo, que fue testigo del incidente. habló con el presidente y botaron al técnico. Asu mare...

YA ES TIEMPO QUE PARCHEN AL COMENTARISTA-EMPRESARIO

Por siaca, hay que bajarlo de sus nubes al ‘comentarista-empresario’. Se cree el amo de nuestra pelotita. Echaron al parrilero que dirigía a los ‘Zorros’ y ya comenzó a moverse. Ha enviado el CV del ex ‘Harvarting’, un tal ‘Bidonglio’ que hizo una pésima chamba en la universidad. Ya es tiempo de que parchen a este negociante. Curuju... Me voy, soy fuga.

