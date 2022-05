El programa de Magaly Medina difundió parte de una conversación entre Vania Bludau y Mario Irivarren. La modelo le escribió a su expareja para ‘encararlo’ por las declaraciones de Evelin Jimenez, su socia y amiga.

“¿Todo bien con Evelin? (…) ¿Quieres seguir con esto? (…) Evelin está hablando idiotez y media por tratar de defenderte, no me digas que no sabes nada, o sea yo no hago más ruido para que no te hagas más daño de lo que está”, le dijo Vania a Mario.

Ante ello, Mario Irivarren se muestra sorprendido y desautoriza a su socia, porque ya había hablado con ella. “Yo vi sus mensajes y le dije que deje de publicar esas cosas. Hablaré seriamente con ella”, le afirmó.

Vania Bludau habló con Mario Irivarren tras declaraciones de su socia Evelin (Video: ATV)

Mario Irivarren a Vania Bludau: “Mi intención no es comenzar una guerra”

En otro extracto de la conversación, se puede ver que Mario Irivarren le pide a su expareja que todo esto termine, ya que solo quiere paz.

“Vania sinceramente, yo ya no tengo nada más que perder, yo lo único que quiero es mi paz y mi tranquilidad, y te lo demostré ese día de la entrevista, ya que en ningún momento dije absolutamente nada malo de ti porque mi intención no es comenzar una guerra”, le escribió.

