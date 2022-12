Desde que llegó con Rosario Central para jugar la Copa Libertadores en 1971 enfrentado a Universitario y SportingCristal se notó que era diferente y por eso los celestes al año siguiente lo contrataron. Así empezó Ramón Quiroga su larga historia en el fútbol peruano. El ‘loco’, el que nos clasificó a dos Copas del Mundo, tapó penales decisivos como ese a Escocia en el Mundial de Argentina 78, también se caracterizó por tener un gran sentido del humor.

Ramón fue un personaje, muchos de sus compañeros lo gozaron y otros lo sufrieron como es el caso de José Gonzales Ganoza. El argentino nacionalizado peruano y el buen ‘Caíco’ coincidieron en la selección que se preparó para disputar las eliminatorias para España 82 y ahí surgió un buena relación que tuvo sus altas y bajas por las ocurrencias de Ramón con el ídolo aliancista. El ‘loco’ era especial, se sabía el mejor y así se lo recordaba siempre a sus compañeros y más a los arqueros. “Tengo kilómetros de vueltas olímpicas, ¿tú cuantas tienes? " era una de sus frases cuando estaba entrenando con sus compañeros de puesto.

‘Loco’ agrandado

Para las eliminatorias al Mundial de España, el plantel concentraba en el hotel Country y una mañana a Eusebio Acazuzo y Gonzales Ganoza se les ocurrió salir a correr un par de vueltas al Golf de San Isidro para mejorar el físico. Los porteros terminaron de correr y cuando entraron todo sudorosos al hotel encontraron a Ramón tirado en un sofá descansando y lo primero que les dijo cuando le contaron que venían de trotar fue un contundente: “Muchachos para que se matan si voy a tapar yo, ustedes miren y aprendan”,

José Gonzales Ganoza tuvo buenos partidos con la selección como cuando enfrentó a Diego Armando Maradona.

‘Caíco’ se molesta con Ramón

El ‘Chevo’ sonreía, sabía que Quiroga se había ganado un nombre con sus actuaciones y tenía claro que el ‘Loco’ era jodido y no lo hacía de ‘agrandado’. ‘Caico’ no lo veía así, no se quedaba contento y le decía al arquero crema “este coj....que se cree, ya le vendrá la mala, ahí lo quiero ver”. Acazuzo lo calmaba y luego se le pasaba el enojo al ‘íntimo’. Perú clasificó al mundial con Quiroga como uno de los pilares de una selección que para muchos fue la mejor de todos los tiempos y el ego del buen Ramón creció más.

Previo al torneo en España la selección viajó a una pretemporada en Alemania y una tarde libre en Colonia, el grupo salio de compras a una tienda deportes muy grande. " Era como un supermercado de artículos deportivos de todas las marcas” recuerda un integrante de ese plantel. Todos empezaron a ver las cosas y uno de los más entusiasmados con los guantes fue ‘Caíco’. El golero escogió tres pares de diferentes firmas, incluso eligió unos para lluvia a pesar que sus compañeros le decían que en Perú nunca iba a jugar en cancha mojada y ahí nació una duda en el golero aliancista.

Quiroga vacila a ‘Caíco’

“¿ Crees que serán buenos ? “ preguntó el intimo a un compañero y este no supo responder y le dijo “pregúntale a Ramón él es arquero como tú y debe saber” . Como el hoy comentarista de televisión estaba un poco alejado, con un grupo integrado por Juan Carlos Oblitas y Percy Rojas y Ramón Mifflin, Gonzales Ganoza levantó la voz y le gritó a su compañero. “¿Ramón, Ramón, tú crees que estos guantes para la lluvia me durarán bastante?” El ´loco’ sonrió, se la habían dejando ‘picando’ para hacer una de las suyas y respondió " llévalos nomas ‘Caíco’, te van a durar un montón de tiempo porque siempre serás mi suplente y no los vas a usar”. Todos, incluido el viejo Tim, empezaron a reirse, el victoriano se le quiso ir encima a su amigo pero terminó riendo y comentándole a sus compañeros. “este loco de m....siempre jodiendo”.

