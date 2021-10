Lo que parecía una historia de amor sólida y duradera terminó por desmoronarse en cuestión de segundos por un ‘ampay’. Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba era una de las parejas más fortalecidas de la farándula local, sin embargo, ahora se encuentran inmersos en una polémica de nunca acabar y en medio de denuncias por la tenencia de su menor hija.

El escándalo entre la modelo y el futbolista estalló cuando la conductora Magaly Medina anunció un íntimo encuentro entre Melissa Paredes y su bailarín Anthony Aranda, pese a que seguía casada con el ‘Gato’ Cuba. A 10 días de este mediático caso, Trome hizo un recuento con los 10 puntos claves de la separación.

1. ¡AMPAY MELISSA PAREDES!

El pasado miércoles 20 de octubre un ‘ampay’ de la ‘urraca’ remeció a la farándula local. El programa de Magaly Medina compartió imágenes de la modelo junto a su bailarín Anthony Aranda de ‘Reinas del Show’ en actitudes muy cariñosas. El hecho no pasó desapercibido pues Melissa está aún casada con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

En las imágenes se aprecia como Melissa Paredes es acompañada por Aranda en su camioneta. Pese a las lunas polarizadas del auto se aprecia el apasionado beso que se dan. Esto ocasionó que su matrimonio con el jugador de la UCV se desmoronara.

TROME - El ampay completo entre Melissa Paredes y su bailarín. (Magaly T. La firme)

2. MELISSA PAREDES JURA QUE ESTABA SEPARADA

Horas después que el avance promocional del ‘ampay’ saliera a la luz, Melissa Paredes decidió pronunciarse en su cuenta de Instagram para dejar en claro que estaba separada de su esposo ‘El Gato’ Cuba desde fines de setiembre.

“Hay un sinfin de decisiones que se toman en la vida, esta ha sido una de las más difíciles que nos ha tocado afrontar. Desde la última semana de septiembre, Rodrigo y yo decidimos finalizar nuestra relación sentimental, sin embargo, hemos llegado a un muy buen término entre ambos, somos y seremos siempre muy buenos amigos”, escribió.

Melissa Paredes comunica que finalizó su matrimonio con Rodrigo Cuba. Foto: Instagram

3. ‘GATO’ CUBA LA DESMIENTE CON COMUNICADO

Tras varias horas de guardar silencio, el futbolista Rodrigo Cuba rompió su silencio por primera vez en sus redes sociales al emitir un comunicado sobre la situación de supuesta infidelidad de su esposa.

Según el ‘Gato’ Cuba, no estaba separado de Melissa Paredes antes del ‘ampay’ y aclaró que siempre la ha amado, respetado y procurado cumplir el compromiso de vida al unirse en matrimonio.

“A mi hija decirle que: siempre serás lo mejor que la vida me dio, mi motivo de vida, mi motor de esfuerzo, en la vida no hay arrepentimiento, hay aprendizajes y este camino quiero hacerlo tomado de tu mano”, agregó.

Rodrigo Cuba lanzó un comunicado tras finalización de su matrimonio con Melissa Paredes. (Instagram)

4. MELISSA PAREDES OFRECE ENTREVISTA EN VIVO

Al día siguiente del ‘ampay’, la modelo Melissa Paredes se presentó en el programa ‘América Hoy’, donde cumplía la función de conductora, para pronunciarse sobre el escándalo de supuesta infidelidad en las últimas horas.

Melissa fue entrevistada por Janet Barboza y Ethel Pozo sobre su separación del ‘Gato’ Cuba y también sobre el romance con su bailarín Anthony Aranda.

“Se supone que las cosas ya estaban conversadas, habladas, todo un tema que se sabía tras puertas, tras siete llaves. Me sorprendió muchísimo el comunicado que mandó él, no me lo esperé, ya habíamos acordado desde hace días y en la tarde, me dijo que solo yo iba mandar el comunicado, él no iba mandar nada”, dijo Melissa Paredes

5. ETHEL POZO ROMPE EN LLANTO

Melissa Paredes se presentó en el programa ‘América Hoy’, sin embargo, quien se vio muy afectada por su separación con el ‘Gato’ Cuba fue la hija de Gisela Valcárcel. Ethel Pozo no dejó de romper en llanto durante la entrevista generando que los usuarios de redes sociales se burlaran de ella.

"No puedo evitar emocionarme porque me duele", dijo Ethel.

6. ANTHONY ARANDA SE PRONUNCIA TRAS AMPAY

A través de sus historias de Instagram, Anthony Aranda, el bailarín del programa de Gisela Valcárcel, le dedicó un conmovedor mensaje Melissa Paredes, con quien protagonizó un ‘ampay’.

“Los que te conocemos sabemos la gran mujer y madre que eres, algunos se aprovecharán de todo y tratarán de derrumbarte. Te señalan, te critican y mienten a su conveniencia, pero recuerda que los que te queremos de verdad estaremos ahí contigo para recordarte lo maravillosa que eres”, escribió Anthony Aranda.

Anthony Aranda rompe su silencio le manda emotivo mensaje a Melissa Paredes

7. PADRE DEL ‘GATO’ CUBA DEFIENDE A SU HIJO

Jorge Cuba, el padre de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, se pronunció sobre la separación de su hijo con la modelo Melissa Paredes, quien protagonizó un ‘ampay’ con su bailarín Anthony Aranda. El político defendió a su hijo tras esta polémica. Familia es familia y cariño es cariño.

A través de su cuenta de Instagram, el padre de Rodrigo Cuba publicó una fotografía junto a su hijo y a su pequeña nieta Mía de 4 años de edad. “Toda la familia está contigo hijo”, fue lo que escribió el exviceministro.

8. ‘GATO’ CUBA DENUNCIA ABANDONO DE HOGAR

El último jueves el programa de Magaly Medina informó que el pelotero ‘Gato’ Cuba interpuso una denuncia contra Melissa Paredes por abandono de hogar. La modelo dejó las instalaciones donde vivía con su aún esposo y su hija para irse a vivir a Miraflores.

TROME | Melissa Paredes se fue de la casa en la que vivía con Rodrigo Cuba (Magaly TV)

9. MELISSA PAREDES DESPOTRICA CONTRA EL ‘GATO’

La denuncia del ‘Gato’ Cuba hizo que la modelo Melissa Paredes reapareciera en vivo en el programa ‘América Hoy’ para criticar duramente al padre de su hija y asegurar a la opinión pública que el jugador no es ninguna víctima.

“Las mentiras ya rebasaron mi paciencia, estuve esperando a mi abogada para que ustedes entiendan. Se presentan abogados de todo tipo, que no son especialistas del área de familia y que empiezan a hablar tontería y media, que pueda pasar conmigo o con mi hija tan fácil, como si fuera tan práctica hablar así de esa manera”, inició hablando la modelo.

Melissa Paredes cuenta su verdad EN VIVO tras denuncia del ‘Gato’ Cuba: “Las mentiras rebasaron mi paciencia”. Video: América Hoy

“Antes del ampay era insostenible ya esa relación, era extraña, y después de eso la cosa se tornó peor. Él y yo conversamos muchas cosas... que íbamos a ir a terapia psicológica para que la situación no afecte a Mía”, comentó la también actriz muy conmocionada.

10. ‘GATO’ CUBA LANZA FUERTE COMUNICADO CONTRA MELISSA

Rodrigo Cuba lanzó un comunicado a la opinión pública para esclarecer ciertas afirmaciones que han hecho en su contra. Además, el futbolista aprovechó para enviarle un contundente mensaje a su esposa Melissa Paredes.

“Esta es la primera y única vez que saldré a responder. No es verdad la forma como me han difamado la abogada de mi aún esposa y ella, a nivel nacional. Melissa, me humillaste y yo solo te he querido, respetado y cuidado. Nunca pensé que nuestro matrimonio se terminará así, pero nosotros somos adultos y responsables de nuestros actos”, escribió.

Rodrigo Cuba emite comunicado contra Melissa Paredes. Foto: Instagram

“Mi conducta demuestra lo que soy, además que me humillaste a nivel nacional con un ampay, por si no fuera poco ese día me grabaste sin mi consentimiento teniendo presente a nuestra hija y lo publicaste a nivel nacional solo para quedar bien tú. Te burlas en tus redes sociales de mí y dejas entrever que yo te he deshonrado como esposo, no lo he hecho y no lo haré, hasta que firmemos espero aún un divorcio de mutuo acuerdo porque es lo correcto”, agregó.