Quien iba a decir que esta sería la última nota de Jorge ‘Tata’ Reyes. El defensa, que se inició en La Palma de Huacho y luego destacó en Sport Boys, Melgar y tuvo un paso fugaz por Alianza Lima, nos dejó ayer. El zaguero no perdonaba a los delanteros y uno que siempre lo recordará es Waldir Saénz.

¿Qué tal ‘Tata’, cómo vas?

Recuperándome de una trombosis que me dio por ponerme la tercera vacuna, pero ya estoy mejor. Antes tuve dos veces COVID y lo pasé mal, estaba flaquito pero mejor hablemos de fútbol.

¿Cómo te inicias en el fútbol?

Jugaba en la liga de Chorrillos y tenía un amigo que era mi hincha, siempre me decía vas a ser pelotero. Hasta que un día me dice que estaban probando gente en la Palma de Huacho y fui a probarme.

¿Qué tal te fue?

Rodulfo Manzo era el entrenador y me quedé. Al comienzo jugaba de nueve, pero no hacía goles así que el tío me puso de defensa porque decía que tenía talla y me empezó a pulir.

¿Fue él quien te enseñó a entrar fuerte a los rivales?

Tú le metes puñete al delantero y no se acercan más me decía. Me acuerdo que me marcaba y me daba duro para que aprenda, pero nunca me enseñó a ser malero, la idea era desconcentrar al rival.

¿Te consideras un defensa machetero?

Nadie puede decir que fui malero, iba fuerte a la jugada es cierto, pero gracias a Dios nunca lesioné a nadie. Sólo asustaba a los rivales y los sacaba del partido.

Claudio Pizarro dijo en una entrevista que tú fuiste el que más le pegó en un partido. ¿Es cierto?

Cuando él empezaba en Pesquero, le metí una sarta de puñetes en la espalda, lo tuve enfermo. Claudio estaba chibolo, pero nunca se asustó ni contestó mal, recibía su golpe tranquilo y ni mala cara puso.

Era valiente...

El blanco aguantó como los hombres. Luego cuando llega a Alianza también lo ‘chapé’ y ‘cobró’, pero cuando coincidimos en la selección nos hicimos amigos y me dijo, “Tío eres muy malo, pegas mucho, felizmente ahora juego en Alemania, porque sino ya me hubiese retirado del fútbol”.

¿Con alguno se te fue la mano?

Con Eduardo Esidio. Venía de hacer goles en todos lados y le di duro. Al final del partido me dio remordimiento y le digo perdona si me pasé y el brasileño me respondió, “Que te perdone Dios, yo no”.

Otro…

Una vez le metí harto puñete a Julinho y al final se me acerca y le meto el de despedida. Con los ojos brillosos me dijo: “No te tengo miedo”, como diciendo no me vuelvas a pegar.

¿Uno más?

En un partido ante Alianza Lima, Palinha nos estaba haciendo la fiesta y se puso a camotear. Juan Carlos Bazalar no lo podía parar y me dio la ‘Picona’ y le metí un ‘Cachetadón’ que se escuchó en todo el estadio. Ese día merecía cinco tarjetas rojas, no una.

¿Un delantero que te dio problemas?

Waldir Sáenz, nadie lo agarraba y sólo me quedó meterle puñete y lo curé.

¿Cómo es eso?

Cuando coincidí con Marco Valencia en Melgar me contó que Waldir Sáenz, cuando me tenía que enfrentar no quería jugar de delantero, quería ser diez. “Ese zambo te tiene terror”, me decía Marco.

Alguno te habrá respondido...

El único fue ‘Balán’ Gonzales en un Sport Boys contra Alianza Lima . Me metió un puñete que me reventó la nariz y el labio, me tuvieron que poner puntos. No salí, regresé al campo y le me metí un banquete de patadas y puñetes para estar parejos.

¿Los árbitros no se daban cuenta de lo mucho que pegabas?

Ellos mismos me pedían que les pegue a los reclamones como Ronald Baroni, Flavio Maestri, Fernando Calcaterra, Adrián Czornomaz y el ‘Checho’ Ibarra entre otros.

¿Tanto así?

Es que los delanteros le mentaban la madre a los asistentes y los jueces, por eso tenía carta libre. ‘Tarjetita’ Arana me decía: “‘Tata’ revienta a esos hue…que me tienen enfermo”.

¿Dónde fue tu mejor momento?

En Sport Boys y también en Ecuador.

¿Quién te lleva a Deportivo Quito?

Mi papá, Miguel Ángel Arroé. Había firmado con ‘Muni’ por un montón de plata, pero sólo cobre un mes y me debían bastante, así que acepté la oferta.

Te fue bien en Ecuador…

Llegué un jueves, hice partido de práctica y el domingo debuté. Hice dupla con Holger Quiñones a quien antes veía por televisión. Para mi era como jugar con Chumpitaz o el tío Meléndez.

Ahí también habrás pegado duro…

Al ‘Tin’ Delgado y al ‘tanque’ Hurtado los tuve locos y por momentos sentí que me tenían miedo a pesar de estar fuertes.

Una anécdota en Ecuador…

Un día me encontré en una discoteca con el ‘Tanque’ Hurtado a quien había rascado duro en un partido y cuando me vio me dijo, peruano estás loco para pegar tanto. Yo le respondí hermano cuido mis frejoles y nos abrazamos.

Llegaron hasta la final con Deportivo Quito, ¿Qué pasó?

Medio que me asusté, nunca había jugado con cien mil personas. Los muñecos me jugaron en contra y para colmo le hago un penal al ‘Tin’ Delgado y terminé saliendo del estadio en porta tropas.

¿Cómo fue eso?

Todo el partido me habían gritado gallina y yo les decía monos a los hinchas rivales. Cuando acabó el partido creí que como ya eran campeones se iban a olvidar de eso, pero quisieron lincharme y la policía me salvo.

Con la selección no tuviste suerte ¿Qué sucedió?

Hubo malos entendidos y tampoco tuve suerte. La primera vez en el partido de práctica estaba de titular para jugar contra Bolivia y en un salto caigo mal y me fracturo dos dedos de la mano. Se me hinchó, parecía que tenía un guante de box, pero el ‘profe’ Uribe me llevó igual.

¿Luego qué ocurrió?

Previo a otro partido, jugando con Melgar el ‘Checho’ Ibarra me deja el codo y me revienta dos costillas. No me recuperé bien y el entrenador creyó que no quería jugar y le dijo al ‘profe’ Uribe que me había hecho el lesionado y no me llamaron más. Incluso perdí una oportunidad de irme a México.

¿Qué ocurrió?

El ‘profe’ Uribe me presentó un empresario mexicano que ya me había conseguido equipo, sólo faltaba que juegue y mira lo que pasó.

¿Chocaste con ‘Kukin’ alguna vez?

Un día le metí un puñete y él creía que estaba en el patio del colegio y me correteaba por toda la cancha. Me decía, tú crees que te tengo miedo y me pechaba, ya lo había sacado del partido.

¿Qué te parecen los defensas de la selección?

Me gusta Zambrano, aunque a veces peca de vehemente. Si se tranquilizara volvería a Europa. Los otros chicos son mas limpios, no son malos. Quieren salir jugando, anticipar, pero siempre hay que tener algo de malicia, el rival tiene que sentirte para que la próxima se lo piense antes de encararte.

¿Con qué compañero te entendiste mejor?

Con Manuel Earl, me ubicaba en la cancha y no se metía con nadie, era un caballero.

¿Jugaste en Alianza Lima?

El ‘Nene’ me llevó. Estaba en Cañaña y parece que le gustó mi juego. Un día estaba en una reunión en casa de una tía y me dicen te llama Teófilo Cubillas. Contesté y con su floro me dijo, Alianza Lima necesita la prestancia y seguridad de Jorge Reyes, mañana anda donde Agustín Merino a ver tu contrato.

¿ Y qué ocurrió al día siguiente?

Fui y en cinco minutos arreglamos. Merino me dio el cheque y me fui a cobrar. Cuando me dan la plata me asusté, nunca había visto tanta plata junta. Eran cinco ladrillos, me asuste y llamé a mi papá para que me recoja. Mi viejo era seguridad de militares, llegó a lo ‘Rambo’ con su pistola y me llevó a Chorrillos.

No te fue bien con los íntimos…

En un partido de práctica el ‘Churre’ se tira por detrás y me lesiona de ligamento cruzados. Me recuperé y sólo jugué dos o tres partidos y como se me quedó ese clavo con el ‘Churre’ cada vez que lo enfrentaba le daba duro y se iba a jugar a la defensa. (José Reynoso Alencastre).

